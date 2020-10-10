Сетевое, спутниковое и серверное оборудование: надежность и удобство каждый день

Оптово-розничный интернет-магазин Net27.ru

Оптово-розничный интернет-магазин Net27.ru
0
Оптово-розничный интернет-магазин Net27.ru
Звоните по телефону:
+7 (4212) 51-63-03 (Хабаровск)
Свяжитесь с нами
0
Выберите интересующий Вас раздел каталога
  • Новинки
  • Скидки
  • Комплекты
  • Рекомендуемые
  • Лидеры продаж
Спутниковая станция для дома (уценка)
Комплекты
быстрый просмотр

Спутниковая станция для дома (уценка)

98.610 руб. 69.027 руб.
В корзину
Спутниковая станция для большого офиса
Комплекты
быстрый просмотр

Спутниковая станция для большого офиса

307.800 руб. 215.460 руб.
В корзину
Спутниковая станция для офиса и коттеджа
Комплекты
быстрый просмотр

Спутниковая станция для офиса и коттеджа

140.790 руб. 98.553 руб.
В корзину
Точка доступа TP-Link TL-WA701ND
Новинка
быстрый просмотр

Точка доступа TP-Link TL-WA701ND

1.710 руб. 700 руб.
В корзину
Коммутатор TP-Link TL-SF1005D
Новинка
быстрый просмотр

Коммутатор TP-Link TL-SF1005D

370 руб. 300 руб.
В корзину
Спутниковый маршрутизатор DVB Pent@OFFICE
Новинка
быстрый просмотр

Спутниковый маршрутизатор DVB Pent@OFFICE

11.400 руб. 4.000 руб.
В корзину
Голосовой шлюз VoIP D-Link DVG-2001S
Новинка
быстрый просмотр

Голосовой шлюз VoIP D-Link DVG-2001S

3.205 руб. 2.300 руб.
В корзину
IP-телефон D-Link DPH-300S
Новинка
быстрый просмотр

IP-телефон D-Link DPH-300S

5.250 руб. 4.600 руб.
В корзину
Модуль IP-системы оповещения 2N NetSpeaker быстрый просмотр

Модуль IP-системы оповещения 2N NetSpeaker

41.040 руб. 34.200 руб.
В корзину
Маршрутизатор Микротик RB2011iL-IN
Хит
быстрый просмотр

Маршрутизатор Микротик RB2011iL-IN

6.610 руб. 3.800 руб.
В корзину
Все новинки →
Антенна VSAT Ku-Band Satcom диаметром 1.2m (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Антенна VSAT Ku-Band Satcom диаметром 1.2m (уценка)

17.100 руб. 12.038 руб.
Сообщить о поступлении
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2 (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2 (уценка)

3.990 руб. 2.822 руб.
В корзину
Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X1 (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X1 (уценка)

42.200 руб. 25.000 руб.
В корзину
Антенна VSAT Ku-Band SkyWare 1.2m Type 123 Class II (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Антенна VSAT Ku-Band SkyWare 1.2m Type 123 Class II (уценка)

17.100 руб. 12.038 руб.
В корзину
Роутер Ubiquiti Rocket M2 для AirMAX WiFi (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Роутер Ubiquiti Rocket M2 для AirMAX WiFi (уценка)

3.990 руб. 2.500 руб.
В корзину
Спутниковый телефон IRIDIUM-9555 (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Спутниковый телефон IRIDIUM-9555 (уценка)

72.400 руб. 62.000 руб.
Сообщить о поступлении
Антенна секторная базовая AirMAX AM-2G15-120 (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Антенна секторная базовая AirMAX AM-2G15-120 (уценка)

5.700 руб. 3.420 руб.
В корзину
Передатчик BUC Ku-Band 12W (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Передатчик BUC Ku-Band 12W (уценка)

68.000 руб. 68.000 руб.
Сообщить о поступлении
Модем-маршрутизатор Hughes HN7740S (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Hughes HN7740S (уценка)

11.286 руб. 6.300 руб.
Сообщить о поступлении
Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X3 (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X3 (уценка)

59.700 руб. 52.100 руб.
В корзину
Модем-маршрутизатор Hughes HN7000S (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Hughes HN7000S (уценка)

8.835 руб. 5.600 руб.
Сообщить о поступлении
Модем-маршрутизатор Hughes HN7700S (уценка)
Уценка
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Hughes HN7700S (уценка)

10.032 руб. 6.400 руб.
Сообщить о поступлении
Все скидки →
Все рекомендуемые →
Приемник LNB Ku-Band NJR2184HA DRO быстрый просмотр

Приемник LNB Ku-Band NJR2184HA DRO

4.560 руб. 2.300 руб.
В корзину
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2
Хит
быстрый просмотр

Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2

3.135 руб. 1.855 руб.
Сообщить о поступлении
Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X1
Хит
быстрый просмотр

Модем-маршрутизатор Evolution iDirect X1

46.800 руб. 28.300 руб.
В корзину
Точка доступа WiFi Ubiquiti UniFi AP быстрый просмотр

Точка доступа WiFi Ubiquiti UniFi AP

6.518 руб. 3.270 руб.
В корзину
Опора универсальная (Россия) типа Prodelin для антенны 1,2м
Хит
быстрый просмотр

Опора универсальная (Россия) типа Prodelin для антенны 1,2м

7.300 руб. 4.378 руб.
В корзину
Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350 быстрый просмотр

Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350

1.026 руб. 576 руб.
В корзину
Приемник LNB Ku-Band iDirect PLL Universal
Хит
быстрый просмотр

Приемник LNB Ku-Band iDirect PLL Universal

11.400 руб. 4.500 руб.
В корзину
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2 быстрый просмотр

Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2

6.315 руб. 3.000 руб.
В корзину
Передатчик BUC Ku-Band 3W iDirect Universal
Новинка
быстрый просмотр

Передатчик BUC Ku-Band 3W iDirect Universal

19.950 руб. 12.500 руб.
Сообщить о поступлении
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2 (уценка) быстрый просмотр

Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2 (уценка)

2.200 руб. 1.796 руб.
Сообщить о поступлении
Антенна VSAT Ku-Band SkyWare 1.2м Type 123 Class II
Хит
быстрый просмотр

Антенна VSAT Ku-Band SkyWare 1.2м Type 123 Class II

27.360 руб. 14.500 руб.
Сообщить о поступлении
Опора универсальная типа Prodelin для антенны 1,8м (Россия) быстрый просмотр

Опора универсальная типа Prodelin для антенны 1,8м (Россия)

17.100 руб. 9.120 руб.
Сообщить о поступлении


Отзывы о наших товарах

Модем-маршрутизатор iDirect Series-3000 (уценка)
10.10.2020
Модем-маршрутизатор iDirect Series-3000 (уценка)
Начальник попросил выбрать новый модем, так как прежний прожил не долго, нужно было выбирать осторожно. Обратил внимание в интернете…
Подробнее
Кабины для таксофона синие пластиковые
09.10.2020
Кабины для таксофона синие пластиковые
Кабин для таксофонов не так уж и много, но достаточно, чтобы задуматься какой модели отдать предпочтение. Цены колеблются, как и на…
Подробнее
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2 (уценка)
09.10.2020
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation M2 (уценка)
Что мне нравиться в ней больше всего – это безотказная работа при любой погоде. Вполне понятный интерфейс, множество настроек.…
Подробнее
Автомобильный комплект Beam для Иридиум-9575
09.10.2020
Автомобильный комплект Beam для Иридиум-9575
Телефоном пользуюсь давно, но о громкой связи мечтал давно, как для работы, так и для дома. Автомобилем пользуюсь постоянно, поэтому…
Подробнее
Кабель ВЧ Simore типа RG-6 96Cu PVC
08.10.2020
Кабель ВЧ Simore типа RG-6 96Cu PVC
Сам не пользовал, но не вижу препятствий - кабель, как кабель. В качестве фидеров хорошо, тем боле, что F-разъёмы, инструмент…
Подробнее
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2 (уценка)
08.10.2020
Точка доступа WiFi Ubiquiti Nanostation Loco M2 (уценка)
Точка выдает связь из раздела «нет проблем», полет нормальный, работает стабильно. Стоит на раздачи wi fi бьёт как надо! Через два…
Подробнее
Шкаф коммуникационный Krauler 19'' 12U (уценка)
08.10.2020
Шкаф коммуникационный Krauler 19'' 12U (уценка)
Долго выбирал между hyperline и krauler. Поспрашивал у коллег, пообщался на форумах. На гиперлайн были не самые лучшие отзывы,…
Подробнее
Дрель BOSCH GSB-13RE (уценка)
08.10.2020
Дрель BOSCH GSB-13RE (уценка)
По моим ощущениям хороший, достаточно мощный инструмент. В комплекте идет вместительный кейс, помещаются все необходимые расходники.…
Подробнее
Модем-маршрутизатор Hughes HN7000S (уценка)
08.10.2020
Модем-маршрутизатор Hughes HN7000S (уценка)
При выборе железа для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет мой выбор пал на модель Hughes HN7000S. В первую очередь…
Подробнее
Приемник LNB Ku-Band Hughes стандартный диапазон
08.10.2020
Приемник LNB Ku-Band Hughes стандартный диапазон
Вчера приобрели, довольны. Старый приказал долго жить и помахал ручкой, не долго думая, купили этот. Недорогой, удобный, быстрый.…
Подробнее
Все отзывы →

Новости

16.07.2017
Товары с категорией "Уценка"
Уважаемые покупатели! Обращаем Ваше внимание на группу товаров по специальным ценам - категории "Уценка". В данную группу попадают товары, по которым снижена цена по причине:
  • товар…
    • Подробнее
    01.08.2017
    Внимание! Акция!
    Добрый день, уважаемые покупатели. Рады сообщить Вам об акции. В предверии начала охотничьего сезона, объявляем акцию на спутниковые телефоны и терминалы. При покупке в период

    с…

    Подробнее
    15.07.2017
    Обновление движка интернет-магазина
    Добрый день! Мы рады поделиться приятной новостью. Для Вашего удобства на нашем новом портале в новой версии обновлены разделы: • Каталог товаров• Бренды (отдельный…
    Подробнее
    Все новости →

    Сетевое, спутниковое и серверное оборудование: надежность и удобство каждый день


    Без Интернета как без рук: сбой в компьютере — и останавливается работа целой команды. Спутниковый телефон является главным спутником, если вы планируете отправляться в горы. Видеонаблюдение и видеорегистратор уже давно и с успехом охраняют дома, офисы и автомобили... Каждый день нас окружает тысяча привычных «помощников», без которых в современном мире не обойтись.


    Ищете надежную технику? Наш интернет-склад www.net27.ru предлагает:

    Спутниковое оборудование: офсетная или прямофокусная антенна, BUC, LNB, приемопередатчик (приемник и передатчик), модем, кабель и прочие устройства, необходимые для организации надежной спутниковой связи.
    Сетевое оборудование: сетевые фильтра, модули грозозащиты, стабилизаторы напряжения и прочие комплектующие от известных и надежных производителей.
    Беспроводное оборудование (точки доступа Wi-Fi) с различным радиусом действия для дома и офиса и оборудование для базовых станций.
    Спутниковый телефон и переносной терминал популярных и новейших моделей.
    Технику для внутреннего и наружного видеонаблюдения.
    Серверное оборудование (сервер, маршрутизатор, коммутационный шкаф и т.д.) для повышения защиты Вашей информации.
     

    Конкурентоспособные цены на Товар в нашем магазине

    Как мы обеспечиваем низкую цену даже на самые популярные модели оборудования?
    У нас нет выставочного зала в центре города. Поэтому выбрать, потрогать, примерить, сравнить покупаемый Товар "в живую" проблематично. Мы ориентируемся на покупателей-специалистов, которые знают что им нужно еще до прихода в наш офис выдачи товара. За счет этого нам удалось максимально снизить наценку на товар.
    У нас нет отряда скучающих менеджеров, слоняющихся по залу в ожидании клиента. Мы готовы подробно и профессионально проконсультровать Вас по телефону: и по применению Товара, сравнению параметров похожих моделей, порекомендовать варианты доставки и оплаты. Мы максимально сократили свой штат, оставив только настоящих профессионалов с широким кругозором.


    Сделайте комфорт хорошей привычкой!

    Чтобы задать вопрос или оформить заявку, нажмите на кнопку ниже.
    Задать вопрос    Заказать звонок    Оформить заявку
    или звоните по телефону: +7 (4212) 51-63-03 (Хабаровск)

    Чтобы задать вопрос, впишите ниже своё имя и телефон:

    Чтобы заказать звонок, впишите ниже своё имя и телефон:

    Чтобы сделать заказ, впишите ниже своё имя и телефон:

    Контакты
    Информация
    Интересно
    Будь первым

    Получайте важную информацию о новинках, скидках, акциях и т.д.
    Никакого спама, обещаем.
    Оптово-розничный интернет-магазин Net27.ru

    Оптово-розничный интернет-магазин Net27.ru
    © 2011 - 2020 Все права защищены

    Логотипы платежных систем
    0 0
    Товар в корзине!

    Товар успешно добавлен в корзину.

    Вы можете перейти к оформлению заказа или продолжить покупки.

    Продолжить покупки
    Перейти в корзину →
    Быстрый заказ товара

    Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!

    Нажимая кнопку Купить, я даю согласие на обработку своих персональных данных.
    Подробнее о защите персональной информации.
    Купить